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Нарышкин заявил, что нападение Украины на Курскую область предполагало захват Курской АЭС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает данными о том, что нападение Украины на Курскую область предполагало захват и минирование Курской АЭС, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС. Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - заявил Нарышкин на заседании руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Текст его выступления опубликован на сайте СВР.

Директор службы отметил, что "имеющиеся данные указывают на то, что западные спецслужбы, прежде всего британская МИ-6, вели системную подготовку украинских ДРГ для организации провокаций на ряде атомных электростанций в России".

"В частности, МИ-6 и Главное управление разведки министерства обороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России", - заявил Нарышкин.

Сергей Нарышкин
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