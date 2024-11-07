Шойгу заявил, что ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Украины, у Запада есть выбор - продолжить финансирование Киева или признать реалии и начать договариваться, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения, или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", - сказал Шойгу на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве в четверг.

Он также добавил, что при вторжении в Курскую область армия Украины планировала захватить атомную электростанцию.

"Агрессия в Курской области имела целью захват Курской атомной электростанции. Продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей критической инфраструктуре. Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?" - сказал Шойгу.