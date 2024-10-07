Энергопотребление в России с начала года выросло на 4%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рост энергопотребления в России с начала 2024 г. составил 4% к аналогичному показателю прошлого года, сообщило Минэнерго РФ по итогам совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2024-2025 гг.

При этом в ОЗП 2024-2025 гг. рост энергопотребления ожидается на уровне 3,3% по сравнению с ОЗП 2023-2024 гг., говорится в сообщении ведомства.

Также министр энергетики Сергей Цивилев по итогам совещания поручил провести всероссийскую тренировку по ликвидации нарушений во время прохождения ОЗП, отметили в Минэнерго.

Ранее в статье вице-премьера Александра Новака в журнале "Энергетическая политика" сообщалось, что энергопотребление в РФ в 2023 г. достигло 1,139 трлн кВт.ч, производство - 1,152 трлн кВт.ч. По итогам 2022 г. энергопотребление составило 1,124 трлн кВт.ч, производство электроэнергии оценивалось в 1,139 трлн кВт.ч, сообщалось ранее. Таким образом, согласно представленным Новаком данным, в 2023 г. рост производства к предыдущему году составил 1,14%, потребления - 1,3%.