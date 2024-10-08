Минобороны РФ заявило об отражении за сутки двух контратак ВСУ в Курской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за сутки отразили на курском направлении две контратаки вооружённых сил Украины, сорвали попытки атак в направлении Ольговки, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении населённого пункта Ольговка", - сказано в сообщении.

В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль, говорится в сводке.

Ведомство сообщает, что "подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий".

В результате нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

По данным Минобороны, ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в районах населённых пунктов Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам семи украинских бригад в районах населенных пунктов Бунякино, Катериновка, Макеевка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Хотень и Шпиль, говорится в сводке.

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла более 21,2 тыс. военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.