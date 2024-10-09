Российская армия освободила от ВСУ два населенных пункта в Курской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" ведут наступательные действия в Курской области, от ВСУ освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский, сообщили в Минобороны РФ в среду.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово в Курской области.

Потери украинских войск за сутки на курском направлении составили около 100 человек, также сообщило Минобороны РФ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 350 военнослужащих", - говорится в сводке.

В потери противника за время боевых действий на этом направлении входят также 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 891 боевая бронированная машина, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины, сообщает министерство обороны РФ.