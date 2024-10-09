Поиск

Российская армия освободила от ВСУ два населенных пункта в Курской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" ведут наступательные действия в Курской области, от ВСУ освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский, сообщили в Минобороны РФ в среду.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки также нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово в Курской области.

Потери украинских войск за сутки на курском направлении составили около 100 человек, также сообщило Минобороны РФ.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 350 военнослужащих", - говорится в сводке.

В потери противника за время боевых действий на этом направлении входят также 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 891 боевая бронированная машина, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины, сообщает министерство обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Сенаторы одобрили закон о лишении водительских прав за сокрытие номеров автомобиля

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Совфед одобрил закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

"Русал" изучает возможность buyback на сумму до 15 млрд рублей

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 октября повысилась на 6,6%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 октября повысилась на 6,6%

Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Что произошло за день: вторник, 8 октября

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });