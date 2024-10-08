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Россельхознадзор обеспокоен ввозом через Казахстан запрещенных продуктов с Запада

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор обеспокоен тем, что в Россию через Казахстан попадает продукция из США, Польши, Бельгии, Нидерландов, которая подпадает под российское продовольственное эмбарго.

Как сообщает служба, об этом глава ведомства Сергей Данкверт заявил на переговорах по видеосвязи с председателем комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана Дарханом Абдикаримовым.

Стороны также обсудили "взаимные поставки сельскохозяйственной продукции".

Президент России указом от 6 августа 2013 года запретил ввоз сельхозпродукции из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма. Сначала оно действовало в отношении товаров из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

Это решение продлевалось ежегодно. В 2024 году его продлили его сразу на два года - до 31 декабря 2026 года.

Казахстан Минсельхоз Россельхознадзор США Польша Бельгия Сергей Данкверт
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