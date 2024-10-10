За десять лет продэмбарго Россия увеличила экспорт мяса почти в 10 раз

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года - момента введения продовольственного эмбарго в ответ на западные санкции. Он сказал это на выставке "Золотая осень".

"У нас поставки мяса выросли за 10 лет по весу почти в 10 раз. Больше 0,5 млн тонн в прошлом году направили за рубеж", - отметил преьмер.

По его словам, "спрос растет на все позиции - свинина, мясо птицы, говядина".

"Так что у предприятий есть хорошие возможности для расширения производства", - сказал Мишустин.