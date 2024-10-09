Еще девять беспилотников ВСУ сбито над Ростовской областью

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны уничтожили еще девять украинских дронов над Ростовской областью, сообщил глава региона Василий Голубев в среду.

"Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа, в т.ч. один - в районе Новошахтинска и девять - на юго-западе региона", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, его оперативно потушили, отметил Голубев. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось об атаке дрона ВСУ на Новошахтинск.