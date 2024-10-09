Российские военные уничтожили за ночь 47 дронов ВСУ над пятью регионами РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Cредства противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 47 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минбороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппарата: 24 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.