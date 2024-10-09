Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Суд в РФ заочно приговорил к 14,5 годам заключения за наемничество американца Тревора Рида, которого Россия обменяла на летчика Константина Ярошенко, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Доказательства, собранные Следственными комитетом РФ, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину США Тревору Рауди Риду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что по ходатайству следствия в отношении Рида заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Суть обвинения

По версии СКР, "Рид, имеющий опыт военной службы в Корпусе морской пехоты Военно-морских сил США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на территорию Украины, где 25 июля 2023 года из корыстных побуждений добровольно вступил в состав ВСУ в качестве наемника".

"Он был обеспечен огнестрельным автоматическим стрелковым оружием, боеприпасами к нему, обмундированием и специальным снаряжением. На территории Украины Рид прошел дополнительную военную подготовку для улучшения своих навыков в области обращения с боевым оружием, стратегии и тактики участия в вооружённом конфликте", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "находясь в указанные периоды на территории Донецкой народной республики, Рид выполнял приказы своих командиров и принимал непосредственное участие на стороне украинских силовых структур в боевых действиях против военнослужащих РФ, систематически получая за это материальное вознаграждение".

В июле этого года СК РФ сообщил о завершении расследования дел в отношении пяти иностранцев, участвовавших в конфликте на стороне Украины, среди которых был Рид.

В апреле 2022 года Россия и США обменяли осужденного в РФ американца Рида на россиянина Константина Ярошенко.

Приговор за нападение на полицейских

Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на девять лет колонии общего режима за нападение на двух полицейских в Москве. В суде он заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян. Американец отбывал наказание в колонии в Мордовии.

После освобождения он принял участие в боевых действиях на стороне Украины, получил ранение.