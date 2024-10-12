СКР заочно обвинил американца Деррика Бейлса в преступлениях в Курской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил американцу Деррику Бейлсу обвинение в теракте и других преступлениях, совершенных в составе вооруженных сил Украины, в Курской области, сообщили в ведомстве.

"Гражданин США Деррик Бейлс заочно обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также в совершении ряда иных преступлений", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале СКР.

По версии следствия, "Бейлс лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации в составе ЧВК "Форвард обсервейшен групп", воюющей на стороне ВФУ".

"Бейлс и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ и будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, в конце августа 2024 года незаконно пересекли Государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "после вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения".

"В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - добавили в СКР.