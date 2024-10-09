Лавров посетит Лаос для участия в Восточноазиатском саммите

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 октября примет участие в Восточноазиатском саммите в Лаосе, на полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"11 октября в Лаосе, город Вьентьян, министр иностранных дел России примет участие в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС)", - сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что ВАС входит в систему механизмов АСЕАН и является одним из ключевых элементов выстроенной вокруг нее "архитектуры многостороннего диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

На полях мероприятия у главы российского внешнеполитического ведомства запланирован ряд двусторонних встреч, сообщила Захарова.