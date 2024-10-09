Поиск

Лавров посетит Лаос для участия в Восточноазиатском саммите

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 октября примет участие в Восточноазиатском саммите в Лаосе, на полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"11 октября в Лаосе, город Вьентьян, министр иностранных дел России примет участие в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС)", - сказала Захарова на брифинге.

Она напомнила, что ВАС входит в систему механизмов АСЕАН и является одним из ключевых элементов выстроенной вокруг нее "архитектуры многостороннего диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

На полях мероприятия у главы российского внешнеполитического ведомства запланирован ряд двусторонних встреч, сообщила Захарова.

Мария Захарова Лаос Сергей Лавров МИД АСЕАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Российская армия освободила от ВСУ два населенных пункта в Курской области

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Сенаторы одобрили закон о лишении водительских прав за сокрытие номеров автомобиля

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Совфед одобрил закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

"Русал" изучает возможность buyback на сумму до 15 млрд рублей

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 октября повысилась на 6,6%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 октября повысилась на 6,6%

Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Что произошло за день: вторник, 8 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });