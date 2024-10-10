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Лавров прибыл в Лаос, где примет участие в Восточноазиатском саммите

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Лаос, где 11 октября примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), сообщается в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства в четверг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду сообщила, что ВАС будет посвящен вопросам регионального развития "с прицелом на укрепление взаимосвязанности", планируется также обсудить вызовы безопасности, с которыми сталкивается восточноазиатский регион.

"Россия неизменно выступает за углубление многоаспектного прикладного сотрудничества с АСЕАН, именно такой подход лежит в основе всех российских предложений на площадке ВАС", - добавила официальный представитель российского МИД.

По ее словам, среди таких тем - эпидемиологическая безопасность, вопросы волонтерства и развития отдаленных территорий.

"В ходе пребывания в Вьентьяне министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами", - сказала Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров Лаос ВАС
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