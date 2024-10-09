Песков после слов Харрис заявил, что Путин никогда не опускается до оскорбления зарубежных лидеров

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин никогда не опускался до оскорбительных высказываний в адрес руководителей других государств и в очередной раз не будет этого делать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание вице-президента США и кандидата в президенты Камалы Харрис в адрес Путина.

"Это такая практика, это культура их политического истеблишмента. Наш президент никогда до этого не опускался и, насколько я понимаю, не будет", - сказал Песков на вопрос, должна ли российская сторона отвечать на подобные высказывания.