В Кремле сожалеют из-за использования в президентской гонке в США связанных с РФ тем

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Кремле испытывают сожаление по поводу использования в президентской гонке США принципа "чем хуже в отношении России, тем лучше для внутриполитической выгоды", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"За последние несколько электоральных циклов это уже стало неотъемлемой частью американской избирательной кампании. Принцип "чем хуже в отношении России, тем лучше для внутриполитической выгоды" активно применяется практически всеми. Можно только выразить сожаление. Наверное, вряд ли это свидетельствует о высоком уровне политической культуры", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на просьбу прокомментировать растущее использование в американской президентской гонке любых тем, связанных с Россией, в том числе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ, в частности со стороны кандидата в президенты США Камалы Харрис.

По словам Пескова, "это реальность, которую мы наблюдаем".

"В целом вряд ли это может навредить сейчас нашим двусторонним отношениям, потому что трудно придумать, что может сейчас их опустить на уровень ниже, чем тот, который сейчас наблюдается", - считает он.