Военные РФ уничтожили пусковую установку ЗРК Patriot ВСУ в Днепропетровской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар комплексом "Искандер" по позиции дивизиона зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в Днепропетровской области, уничтожена пусковая установка ЗРК, радиолокационная станция и кабина боевого управления, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК "Патриот" в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

"В результате удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК "Патриот" и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ", - заявили военные.

По данным Минобороны РФ, еще одна пусковая установка ЗРК Patriot получила повреждения.