Четыре дрона ВСУ сбито под Белгородом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех украинских беспилотниках, сбитых под областным центром.

"В течение вечера над Белгородским районом наша система ПВО сбила четыре беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

В результате падения обломков в селе Ближняя Игуменка загорелась кровля частного дома, пожар потушен. В селе Репное поврежден легковой автомобиль.

Позднее Минобороны РФ проинформировало об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью примерно в 20:50 среды.