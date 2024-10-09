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Четыре дрона ВСУ сбито под Белгородом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех украинских беспилотниках, сбитых под областным центром.

"В течение вечера над Белгородским районом наша система ПВО сбила четыре беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

В результате падения обломков в селе Ближняя Игуменка загорелась кровля частного дома, пожар потушен. В селе Репное поврежден легковой автомобиль.

Позднее Минобороны РФ проинформировало об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью примерно в 20:50 среды.

Белгород беспилотники ВСУ Минобороны РФ
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