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Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 92 беспилотников над регионами РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи на территории России уничтожено 92 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что 47 БПЛА были ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 - над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 - над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один - над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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