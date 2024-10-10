Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 92 беспилотников над регионами РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи на территории России уничтожено 92 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что 47 БПЛА были ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 - над территорией Курской области, 9 - над территорией Ростовской, 4 - над территорией Брянской, по два над территориями Белгородской области и Республики Крым, один - над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.