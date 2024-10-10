Десять дронов нейтрализовано за ночь над Ростовской областью

Два БПЛА сбито в Воронежской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Десять беспилотников сбиты и подавлены ночью в небе над Ростовской областью, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале в четверг.

"Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 10 БПЛА", - написал губернатор.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.

Губернатор Воронежской области Василий Гусев сообщил об уничтожении двух БПЛА. По его словам, никто не пострадал, ничто не разрушено.