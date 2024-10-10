Пригород Майкопа подвергся атаке дронов ВСУ минувшей ночью

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил об атаке украинских БПЛА на пригород Майкопа.

"Минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников. Обошлось без жертв, без пострадавших", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Кумпилов уточнил, что на месте происшествия находятся сотрудники спецслужб, спасатели ликвидируют возгорание.

"Идет организованная эвакуация жителей пос. Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в ст. Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым", - проинформировал губернатор.

Он добавил, что лично координирует работу всех служб и ведомств.