В Кремле отмели обвинения в диверсиях в Европе как бездоказательные

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали бездоказательными утверждения британской контрразведки о том, что российские спецслужбы используют поджоги и другие диверсии в борьбе против Великобритании и других европейских стран.

"Все эти заявления абсолютно бездоказательные, безосновательные, и поэтому как к бездоказательным обвинениям к ним надо относиться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывания главы британской контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума о том, что Главное управление Генштаба РФ (ГРУ) использует попытки поджогов и прочих диверсионных актов в борьбе против Великобритании и стран Европы.

Представитель Кремля добавил: "Бездоказательные обвинения мы не готовы воспринимать, не собираемся воспринимать и призываем относиться к ним как к совершенно огульной критике, не заслуживающей внимания".