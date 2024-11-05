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Песков отверг причастность России к отправке через DHL воспламеняющихся устройств

Публикации об этом он назвал невнятными вбросами

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали вбросами сообщения о том, что Москва может быть причастна к отправке воспламеняющихся устройств через компанию DHL.

На просьбу прокомментировать публикацию на эту тему в газете The Wall Street Journal пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют невнятные информационные вбросы".

По его словам, такие вбросы никогда "не подкрепляются сколько-нибудь достоверной информацией".

"Я думаю, это один из таких (материалов) ", - заключил Песков.

DHL Дмитрий Песков Москва
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