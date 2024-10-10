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На национальную оборону РФ в 2025 году в бюджете предусмотрены 13,49 трлн руб.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне утвердил заключение на проект бюджета на 2025-2027 гг. и рекомендовал Думе принять его в первом чтении, сообщил председатель комитета Госдумы Андрей Картаполов.

"Законопроектом предусмотрены следующие бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2025 году - 13,49 трлн рублей, в 2026 году - 12,79 трлн рублей, в 2027 году - 13,07 трлн рублей", - написал Картаполов в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, в рамках расходов по разделу "Национальная оборона" предусмотрены бюджетные средства на решение ключевых вопросов деятельности Вооруженных сил РФ, в том числе на дальнейшее переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники и социальную поддержку военнослужащих, военных пенсионеров, членов их семей и решение других задач.

Картаполов отметил, что "исключительно важной составляющей в структуре расходов является выполнение социальных обязательств". Также он сообщил, что законопроектом предусмотрено ежегодное увеличение на прогнозный уровень инфляции с 1 октября денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, в 2025 году на 4,5 %, в 2026 году на 4,0 % и в 2027 году на 4,0 %.

Андрей Картаполов Госдума
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