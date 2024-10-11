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Лавров назвал возможную атаку на ядерные объекты Ирана серьезной провокацией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Реализации идеи нанесения ударов по мирным ядерным объектам в Иране станет серьезной провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если будут реализованы планы или угрозы атаки на мирные ядерные объекты Исламской республики Иран, это будет очень серьезная провокация", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в столице Лаоса.

Министр напомнил, что "МАГАТЭ, которое контролирует ядерную программу Ирана, контролирует достаточно плотно, не видит никаких признаков того, что Иран начал эту ядерную программу переводить в военное русло".

"Такого рода доклады МАГАТЭ регулярно представляет Совету управляющих, мы исходим из этих профессиональных оценок", - отметил Лавров.

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1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам.

Накануне израильский министр экономики Нир Баркат выступил за удар по Ирану, в том числе его ядерному потенциалу.

"Мы должны атаковать Иран", - заявил министр в интервью France 24, добавив, что эти действия включают в себя удар по ядерному потенциалу Тегерана.

На вопрос о том, что не повлечет ли за собой удар по Ирану региональную войну, Баркат подчеркнул, что на кону стоит судьба Израиля.

Иран МИД РФ Сергей Лавров
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