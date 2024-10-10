Министр экономики Израиля считает необходимым атаковать ядерный потенциал Ирана

Нир Баркат также заявил, что Израиль не стремится занять сектор Газа, а желает появления здесь процветающего "Дубая"

Нир Баркат Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Израильский министр экономики Нир Баркат выступил за удар по Ирану, в том числе по его ядерному потенциалу.

"Мы должны атаковать Иран", - заявил министр в интервью France 24, добавив, что эти действия включают в себя удар по ядерному потенциалу Тегерана.

На вопрос о том, что не повлечет ли за собой удар по Ирану региональную войну, Баркат подчеркнул, что на кону стоит судьба Израиля.

"Баркат утверждал, что "Иран - голова змеи", и использует своих ставленников - движения ХАМАС и "Хезболла", хуситов в Йемене с целью "задушить Израиль". По его словам, цель Ирана - "создать ядерную бомбу, чтобы стереть Израиль", - передает телеканал.

Также министр заявил, что Израиль пытается отодвинуть силы движения "Хезболла" от своей границы и обеспечить возвращение домой перемещенных израильтян. Он пояснил, что Израиль желал бы смены политического режима в Ливане, однако "это не цель войны".

Кроме того, говоря об операции в секторе Газа, он обвинил группировку ХАМАС в размещении своих объектов среди гражданской инфраструктуры, чтобы избежать ударов Израиля. Баркат также заявил, что Израиль не стремится занять анклав. Вместо этого израильские власти желают появления здесь процветающего "Дубая", который признает Израиль в качестве легитимного государства и будет с ним сосуществовать.

"Мы хотим увидеть рядом с нами Дубай, с успешным правительством. Эта модель лучше, чем решение по принципу "двух государств для двух народов", - добавил он.

1 октября Корпус стражей исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Затем издание The Washington Post сообщило, что по меньшей мере 20 дальнобойных иранских ракет пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив, как минимум, три израильские военные и разведывательные базы, в том числе "Неватим" и "Тель-Ноф". Позднее Армия обороны Израиля признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам "Неватим" и "Тель-Ноф".

Накануне глава израильского Минобороны Йоав Галант пообещал, что ответный удар Израиля по Ирану окажется крайне внезапным для Тегерана.