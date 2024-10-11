Минобороны заявило о 38 групповых ударах по военным объектам Украины за неделю

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", ударными дронами по военным объектам Украины.

"В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов", - заявили в ведомстве.

По данным министерства обороны, также поражались цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и беспилотников, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, украинских формирований и иностранных наемников.

Российская группировка войск "Южная" взяла под контроль поселок Островское в Донецкой народной республике, за неделю отразила 22 украинских контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

"Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, потери армии Украины составили: до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля, 45 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи", - сказали военные.

По информации ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям 13 бригад ВСУ, а также отразили 23 контратаки штурмовых групп.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки за неделю составили: до 2920 военнослужащих, два танка, 16 других боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов.

По словам военных, подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Гродовка (ДНР), за неделю отразили 58 украинских контратаки.

"Нанесено поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад Нацгвардии", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что за неделю на данном направлении потери ВСУ составили: до 3370 военнослужащих, четыре танка, 11 других боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

"В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, что нанесено поражение живой силе и техники семи бригад ВСУ, отражены 10 украинских контратак.

"Противник потерял до 780 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 51 автомобиль. Уничтожены 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО", - заявили военные.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины составили: до 480 военнослужащих, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре полевых склада боеприпасов.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям управляемая ракета зенитного ракетного комплекса С-200, 33 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 603 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33419 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18607 танков и других боевых бронированных машин, 1470 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15988 орудий полевой артиллерии и минометов, 27145 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.