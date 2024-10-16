Страны НАТО в I полугодии 2024 года выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Киеву

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В январе-июне 2024 года страны НАТО направили почти 20,9 млрд евро на военную помощь Украине, заявил на пресс-конференции генсек альянса Марк Рютте.

По его словам, всего в 2024 году НАТО планирует выделить 40 млрд евро на военную помощь Украине.

"Мы уверенно продвигаемся по пути к выделению 40 млрд евро, обещанных на текущий год", - отметил Рютте.

В начале октября Рютте в рамках своей первой поездки после вступления в должность генсека НАТО провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о дальнейшем предоставлении альянсом помощи Киеву.