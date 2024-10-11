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Военные сообщили об освобождении двух курских населенных пунктов за неделю

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в течение недели освободили в Курской области два населенных пункта, сообщает министерство обороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, в ходе которой освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По данным ведомства, ударами авиации, БПЛА и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии.

На волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии, говорится в сводке.

За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2 090 военнослужащих, девять танков, 32 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня Vampire и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два полевых склада с боеприпасами, сообщает министерство обороны РФ.

Курская область Минобороны РФ
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