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Один человек погиб, 11 ранены после обстрелов ВСУ Белгородской области в пятницу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины в пятницу, один человек погиб, одиннадцать мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"За вчерашний день у нас одиннадцать человек было ранено, мирных жителей, а в результате обстрелов со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб", - сказал губернатор в видео, опубликованном в его телеграм-канале в субботу.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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