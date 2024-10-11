Годовая инфляция в РФ в сентябре замедлилась до 8,63%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в сентябре 2024 года составила 0,48% после 0,20% в августе, 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Инфляция в сентябре превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,42%.

За январь-сентябрь 2024 года цены в РФ выросли на 5,78% (в сентябре 2023 года инфляция составила 0,87%, а за январь-сентябрь 2023 года - 4,60%).

Таким образом, чтобы инфляция в 2024 году уложилась в прогноз правительства на уровне 7,3%, в IV квартале рост цен должен быть в пределах 1,5% или инфляция не должна превышать в среднем 0,5% в месяц в октябре-декабре.

До действующего прогноза ЦБ на 2024 год в 6,5-7,0% осталось еще меньше (рост цен в IV квартале должен быть не более 0,7-1,2%) - и ЦБ с высокой долей вероятности повысит его на опорном заседании совета директоров 25 октября.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа, 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2024 года составил 100,75% (в августе 2024 года - 100,60%). В годовом выражении базовый индекс цен в сентябре снизился до 108,26% со 108,44% в августе.

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,34% (в годовом сравнении - подорожали на 9,15%). В том числе плодоовощная продукция снизилась в цене в сентябре на 4,17% (в годовом выражении - выросла на 14,04%).

Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 0,62% (в годовом сравнении - выросли в цене на 5,59%).

Услуги в сентябре выросли в цене в среднем на 0,51% (в годовом выражении - подорожали на 11,62%).

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранения), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году - до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2024 году составляет 7,5% (вырос с 7,1% на начало сентября).

При этом консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,4% (с 4,8% по опросу в начале сентября), что значительно превышает как прогноз Минэкономразвития (4,5%), так и прогноз ЦБ (4,0-4,5%).