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Росстат отметил подорожание хлеба в сентябре на 12,7% год к году

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре хлеб и хлебобулочные изделия подорожали к августу на 1,4%, сообщил Росстат. С начала года рост составил 8,8%, в годовом выражении - 12,7%.

Цены на хлеб в числе цен на другие социально значимые продукты стали предметом особого внимания со стороны ФАС. В конце сентября служба сообщала, что приступила к анализу ценообразования с начала года по 31 августа на ряд социально значимых продуктов, в том числе на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого" набора и направила запросы в ряд предприятий сетевой розницы.

Как заявил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский, уровень средних наценок на хлеб в крупных торговых сетях достигает 60%, что, по мнению службы, превышает приемлемый для социально значимых товаров уровень.

В ФАС уточнили, что размер наценки приведен по итогам анализа цен на хлеб в сетях "Дикси", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит".

Кроме того, как сообщалось, ФАС проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на хлеб, муку и сливочное масло. Для этого также были направлены запросы производителям этой продукции. Ответы ожидаются к концу 2024 года.

Максим Шаскольский Росстат ФАС
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