Автомобиль обстрелян при въезде в Магас

Предположительно, погибли три человека

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные обстреляли легковой автомобиль при въезде в столицу Ингушетии Магас, сообщили "Интерфаксу" в республиканском управлении МВД.

"Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия выясняет обстоятельства обстрела автомобиля на Магасском кругу. Принимаются все необходимые меры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при нападении, предположительно, погибли три человека. Среди погибших нет сотрудников регионального центра "Э". Ведется розыск нападавших.