Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Ингушетии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - СУ СК России по Ингушетии возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы по автомобилю, в котором находились сотрудники полиции, предварительно, погибли три человека, включая полицейского.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Согласно релизу, в пятницу в 22:00 в городе Назрань на прилегающем к федеральной трассе "Кавказ" участке "неустановленные лица, находясь в автомобиле, произвели множественные выстрелы в автомобиль, в котором находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия".

В результате нападения, по предварительным данным, погибли три человека, включая сотрудника полиции, добавили в ведомстве.

"В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ведется розыск нападавших", - проинформировали в СКР.

По данным правоохранительных органов, погибшие - родной и двоюродные братья руководителя известного в регионе благотворительного фонда "Мубарак". Один из них работал в ППС Назрановского ОМВД. В момент нападение в машине также находился старший оперативный сотрудник республиканского ЦПЭ, который не пострадал.

Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор Ингушетии Андрей Васильченко, он выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, сообщили в надзорном ведомстве.