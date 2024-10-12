Многоквартирный жилой дом загорелся в Нефтеюганске на площади 720 кв. м

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Спасатели тушат пожар в многоквартирном жилом доме в Нефтеюганске, ХМАО, открытое горение ликвидировано, сообщается в телеграм-канале МЧС России в субботу.

"В Нефтеюганске загорелась квартира на 2 этаже и кровля на 720 квадратах. Самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. При тушении обнаружены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для жильцов подготовлен пункт временного размещения.

Открытое горение ликвидировано, в борьбе с огнем задействованы 25 специалистов и 8 единиц техники, уточняется в релизе.