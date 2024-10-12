Что случилось этой ночью: суббота, 12 октября

Обстрел машины с полицейским в Ингушетии, пожар в Нефтеюганске, раненные при атаке на белгородское село

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Автомобиль обстрелян при въезде в столицу Ингушетии. Предварительно, погибли три человека, включая полицейского.

- Многоквартирный жилой дом загорелся в Нефтеюганске на площади 720 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей.

- 47 дронов ВСУ нейтрализовано за ночь над российскими регионами. Три человека ранены из-за атаки БПЛА на белгородское село.

- США предупредили Иран, что расценят покушение на Трампа как объявление войны. Об этом заявили в Совете нацбезопасности страны.