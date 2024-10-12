Три человека ранены из-за атаки украинского БПЛА на белгородское село

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в селе Устинка Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Устинка Белгородского района подверглось атаке беспилотника. Ранены три мирных жителя. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, добавил Гладков.