ВСУ атаковали два белгородских муниципалитета, пострадавших нет

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках с украинской стороны двух населенных пунктов.

"Два муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

"Город Шебекино дважды попал под обстрел. В результате попадания снаряда разрушена летняя кухня на территории частного домовладения. Кроме того, перебита газовая труба - аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. В городе различные повреждения выявлены в четырех частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены два автомобиля", - уточнил Гладков.

В Грайворонском муниципальном округе в селе Глотово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись две хозпостройки, возгорания ликвидированы, добавил губернатор.