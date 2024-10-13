Два человека ранены в результате атаки дрона в белгородском селе Петровка

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке автомобиля дроном-камикадзе.

"Ранены два бойца самообороны. Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Медицинские работники оказали им всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавших переведут в областную клиническую больницу.