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Два человека ранены в результате атаки дрона в белгородском селе Петровка

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке автомобиля дроном-камикадзе.

"Ранены два бойца самообороны. Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Медицинские работники оказали им всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавших переведут в областную клиническую больницу.

Петровка Белгородская область Вячеслав Гладков
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