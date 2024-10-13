ТОФ объявил повышенную штормовую готовность из-за приближающегося тайфуна

Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота проекта 971 "Щука-Б" в Авачинской бухте Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот объявил повышенную штормовую готовность в соединениях и частях на Камчатке и Курилах в связи с приближением тайфуна "Бариджат", сообщает в воскресенье отдел информационного обеспечения ТОФ.

По его данным, 13-14 октября в акватории Тихого океана у берегов Камчатки и районе Курильских островов ожидается серьезное ухудшение погоды, которое будет сопровождаться сильными осадками и штормовым ветром.

"В Тихом океане сформировался очередной тропический циклон "Бариджат", который при подходе к Камчатке будет набирать силу. Пройдут сильные дожди со снегом, ожидается опасный ураганный ветер до 45 метров в секунду, шторм с высотой волн до 8 метров", - говорится в сообщении.

"В связи с этим в соединениях и частях Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке и Курилах объявлена повышенная штормовая готовность", - информирует ТОФ.

Согласно пресс-релизу, личный состав заблаговременно подготовился противостоять природной стихии. На военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения. Все члены экипажей кораблей, судов и подводных крейсеров находятся на посту, заведены дополнительные швартовые концы, усилен контроль за стоянкой в базе и на рейде. На аэродромах и полевых позициях закреплены летательные аппараты и техника.

Кроме того, скорректированы с учетом фактических и прогнозируемых метеоусловий полеты авиации, переходы кораблей и подводных лодок. Корабли и суда аварийно-спасательного отряда Войск и сил на северо-востоке России находятся в повышенной готовности. Военнослужащие гарнизонов также готовы к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах в зоне ответственности флота, отмечает пресс-служба ТОФ.