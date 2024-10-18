Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Камчатский край. Карымская сопка. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский, извергающийся на Камчатке, в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту до 4,6 км над уровнем моря, сообщает в пятницу Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"По сейсмическим и инфразвуковым данным высота пеплового выброса составила около 4 600 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Для Карымского установлен оранжевый код авиационной опасности.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.