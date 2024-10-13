Два человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в пятиэтажке в Уфе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался утром в воскресенье в пятиэтажном доме в Уфе, есть пострадавшие, сообщает главк МЧС России по Башкортостану.

После взрыва загорелась квартира на втором этаже. По предварительным данным, повреждены окна и входная группа подъезда, говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадали два человека: 66-летний мужчина госпитализирован в ожоговое отделение 18-й больницы, 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги - в 21-ю больницу. Жителей дома эвакуируют.

В ликвидации последствий произошедшего задействованы 64 человека и 21 единица техники.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту взрыва.