Дело о покушении на убийство возбуждено после взрыва газа в доме в Уфе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Уфимец стал фигурантом уголовного дела, которое возбудил Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы по факту возгорания газовоздушной смеси в многоквартирном доме, сообщает региональное СУ СКР в воскресенье.

66-летнему мужчине инкриминируются ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

По версии следствия, утром 13 октября подозреваемый, который испытывал личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. Для этого фигурант демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг. От хлопка газовоздушной смеси и последующего возгорания пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый. Оба после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. В доме значительно повреждены несколько квартир и общедомовое имущество.

"В настоящее время продолжается осмотр квартир и конструкций дома, по результатам будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Утром в воскресенье в пятиэтажном доме на улице Ладыгина в Уфе произошел хлопок бытового газа. По предварительным данным, повреждены окна и входная группа подъезда.

Для жителей наиболее пострадавшего подъезда на время обследования и восстановительных работ, будут предоставлены помещения для проживания в чрезвычайном жилом фонде Уфы, сообщили в региональном Госкомитете по ЧС. По предварительной информации, там будут размещены пять семей в количестве 13 человек, в том числе два ребенка.