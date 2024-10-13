Минобороны РФ сообщило о новом ударе по военному аэродрому Украины

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома и складам беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск (ДНР).

"Отразили 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты", - сообщили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины за сутки составили: до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР)", - заявили в Минобороны.

Сообщается, что за сутки отражены две украинские контратаки, потери ВСУ составили: до 510 военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 пикапов, пять единиц артиллерийского вооружения, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Чайковка, Липцы Харьковской области и Катериновка Сумской области", - заявили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, потери украинской армии составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, четыре единицы артиллерийского вооружения и склад беспилотников.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово И Елизаветовка (ДНР)", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что отразили две контратаки ВСУ, потери армии Украины составили: до 615 человек, пять автомобилей, пять единиц артиллерийского вооружения, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что отражены три украинские контратаки, потери ВСУ составили: до 130 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 39-й бригады береговой обороны, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское, Токаревка Херсонской области, Новоандреевка и Каменское Запорожской области", - сказали военные.

"Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада военного имущества", - заявили в Минобороны РФ.