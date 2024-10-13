Су-34 нанес удар по опорному пункту армии Украины в Курской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 нанес удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленных целей, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в сообщении.

Военное ведомство распространило кадры боевой работы экипажа.