Поиск

Су-34 нанес удар по опорному пункту армии Украины в Курской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 нанес удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленных целей, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в сообщении.

Военное ведомство распространило кадры боевой работы экипажа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Су-34 ВСУ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что со стороны Берлина не было предложений о переговорах Шольца с Путиным

Два человека пострадали в результате взрыва газа и пожара в пятиэтажке в Уфе

Перекрытие обрушилось в психдиспансере на Кубани, погибла медработник

ТОФ объявил повышенную штормовую готовность из-за приближающегося тайфуна

ТОФ объявил повышенную штормовую готовность из-за приближающегося тайфуна

В Белгородской, Курской и Брянской областях уничтожено 13 дронов ВСУ

Один человек погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

Один человек погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

Что произошло за день: суббота, 12 октября

Кадыров сообщил, что спасатели разбирают завалы на месте взрыва АЗС в Грозном

Кадыров сообщил, что спасатели разбирают завалы на месте взрыва АЗС в Грозном

Четыре человека погибли при взрыве цистерны с газом на АЗС в Грозном

Несколько человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

Несколько человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });