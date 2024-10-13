В Минобороны РФ заявили об отражении за сутки пяти украинских контратак в Курской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" отразили пять контратак украинских сил в Курской области, а также их попытку прорваться через госграницу, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одна попытка прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, подразделения группировки "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово.

"В результате ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 13 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешенка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 117-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что российские военные уничтожили две бронемашины ВСУ беспилотным ударным комплексом "Иноходец" в приграничном районе Курской области.

"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БпЛА была выявлена стоянка бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, в результате нанесенных расчетом ударного беспилотника ракетных ударов две боевые бронемашины ВСУ были уничтожены.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка "Leopard" немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сообщили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла более 22,6 тыс. военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США и другую технику.