В РКН сообщили, что отбили мощные DDoS-атаки на системы операторов связи

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщил о мощных DDoS-атаках, которым в минувшие выходные подверглись системы операторов связи.

"Массированным DDoS-атакам в прошедшие выходные подверглись каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи и инфраструктура крупного хостинг-провайдера. Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 Тбит/с",- говорится в сообщении центра.

По данным центра, "в атаке, в основном, принимали участие IP-адреса, зарегистрированные в США, Швеции и Великобритании".

"В успешном отражении кибератаки были задействованы средства Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), созданной Роскомнадзором", - отмечается в сообщении.

НСПА обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей трансграничных технических средств противодействия угрозам, информирует ЦМУ.

Центр создан в рамках реализации законодательства о суверенном Рунете на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра.