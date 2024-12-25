Крымский оператор связи "Миранда-Медиа" сообщил о DDoS-атаках

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Крымский оператор связи "Миранда-Медиа" фиксирует DDoS-атаки на информационную инфраструктуру компании, сообщила ее пресс-служба.

Из-за этого абоненты могут столкнуться с проблемами при попытке получить доступ к сервисам оператора, в том числе к мобильному интернету.

О масштабах атаки компания не сообщает, но заверяет, что предпринимает необходимые меры для ее отражения.

Компания "Миранда-Медиа" работает в Крыму и Севастополе с 2014 года, предоставляет услуги домашнего интернета и мобильной связи. На 80% принадлежит ООО "СК Люкстранс" и на 20% - ПАО "Ростелеком". С 2022 года под брендом "МирТелеком" оказывает услуги сотовой связи и домашнего интернета на территории Запорожской и Херсонской областей. В опытно-коммерческой эксплуатации находятся сети сотовой связи в ДНР и ЛНР, где продолжается их строительство. Общее количество абонентов сотовой связи в целом по группе компаний составляет около 500 тыс. человек.

В Крыму работают местные операторы сотовой связи, помимо "Миранда-Медиа" - это "К-Телеком" (бренд Win Mobile), "КТК Телеком" (бренд "Волна"), которые принадлежат АО "АйСи Инвест".