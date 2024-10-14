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Военные РФ отразили пять новых контратак ВСУ в Курской области

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российская группировка "Север" отразила в Курской области пять новых контратак украинских формирований, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронемашины и три автомобиля, один украинский военнослужащий сдался в плен.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия на курском направлении.

В сообщении говорится, что группировкой "Север" в ходе наступательных действий нанесены удары по 10 украинским бригадам в районе курских населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, вертолеты и артиллерия нанесли удары по подразделениям и технике 12 украинских бригад в районах почти 20 населенных пунктов Курской области.

По данным министерства, авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 10 украинских бригад.

ВСУ Минобороны Курская область
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