Минобороны РФ сообщило о потере ВСУ более 23,1 тыс. человек в Курской области

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 200 военнослужащих, за все время боевых действий там ВСУ потеряли свыше 23,1 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожены четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, из них один БТР Stryker американского производства, а также три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и два автомобиля", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 150 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

По данным министерства обороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий.

Военные сообщили, что за этот период также уничтожены: 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций радиоэлектронной борьбы, девять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три радиолокационные станции противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники.

Группировка войск "Север" за сутки отразила на курском направлении восемь контратак ВСУ, нанесла поражение десяти украинским бригадам, также заявили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька", - говорится в сообщении.

"В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и два автомобиля", - сообщили российские военные.

По информации министерства, в ходе наступательных действий подразделения "Северной" группировки нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й бригад Нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плёхово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - сказано в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Будивельное, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Павловка, Розсоши, Тростянец, Шалыгино, Черневое и Уланово.