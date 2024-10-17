Двух сотрудников института имени Минца обвинили в хищениях в рамках гособоронзаказа

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор дивизиона "Оборонные решения" Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца Вячеслав Лобузько и замглавного конструктора предприятия Владимир Финкельштейн стали фигурантами дела о хищении у Минобороны 130 млн рублей в 2016 году, сообщили в Следственном комитете.

"В 2013 году Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" государственный контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше 2 млрд рублей", - установило следствие.

По версии СК, с марта 2014 по ноябрь 2016 года "Лобузько и Финкельштейн при исполнении этапов государственного контракта по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили более 130 миллионов рублей, которые распределили между собой".

Против Лобузько и Финкельштейна военными следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК). Лобузько арестован, Финкельштейн помещен под домашний арест.